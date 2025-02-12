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Гвардиола прокомментировал поражение в матче с Реалом

Пеп признал, что сейчас мадридцы лучше.
Сегодня, 09:59

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о поражении в матче с Реалом.

По словам испанца, Реал находится в лучшей форме, хотя обидно терять результат в такой форме.

«В этом сезоне Реал лучше. Хороший результат был в наших руках на последних минутах, но мы его упустили.

Мы заработали пенальти, но игра была достаточно равной, мадридцы имели больше моментов, чем когда-либо еще на Этихаде. Когда у нас начали появляться моменты, когда у нас начало получаться гораздо больше, соперник перевернул игру».

Пеп также назвал себя причиной большинства неудач «горожан» в этом сезоне.

«Реал лучше играл с мячом, мы же немного волновались. Такое случалось с нами много раз на протяжении сезона. Если что-то случается много раз, это только потому, что я не могу найти решение.

Нам эмоционально тяжело, у нас впереди сложные игры. Мы поедем в Мадрид, постараемся сделать так, чтобы у нас было немного больше комбинационной игры, и постараемся пройти дальше», - сказал Пеп.

Ранее сообщалось, что Реал установил рекорд Лиги чемпионов.

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