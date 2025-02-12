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Миколенко высказался об общении с родными, которые находятся в Украине

Виталий понимает, что его близким значительно труднее.
Сегодня, 11:35

Защитник Эвертона Виталий Миколенко дал интервью изданию Mirror, где рассказал о своем тяжелом общении с родителями, которые находятся в Украине.

По словам игрока, он каждое утро волнуется за своих родственников.

«Каждое утро я звоню родителям и спрашиваю: «С вами все хорошо?» Иногда это плохие новости, потому что они не спали, иногда - нормальные.

Мне тяжело находиться здесь, но им в Украине тяжелее. Они не знают, что может произойти этой или следующей ночью, когда россияне запускают ракеты по городам. Хочу верить, что когда-то это прекратится», - сказал Виталий.

Напомним, ранее стало известно, почему Миколенко пропустил матч Кубка Англии.

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