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Барселона продлит контракт с лидером клуба

Роберт Левандовски останется в команде.
Сегодня, 12:37

Каталонская Барселона подпишет новый контракт с Робертом Левандовски.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» согласовали условия соглашения с поляком. Новая договоренность будет действовать до 30 июня 2026 года.

Финансовые детали контракта между Левандовски и Барселоной пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Рафинья прокомментировал интерес со стороны саудовских клубов.

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