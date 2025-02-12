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Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом

Кастелло Лукеба обойдется клубам в 90 млн евро.
Сегодня, 22:22
Кастелло Лукеба / Getty Images
Кастелло Лукеба / Getty Images

Защитник РБ Лейпциг Кастелло Лукеба намерен сменить клуб грядущим летом, пишет Sport Bild.

22-летний француз интересен многим европейским грандам. В первую очередь интерес припысывают Реалу, Ливерпулю, Манчестер Юнайтед и Челси.

Переход Лукебы довольно легко, но очень дорого организовать. В октябре прошлого года защитник продлил контракт с "быками" до 2029 года.

Однако теперь в соглашении появилась сумма отступных - 90 млн евро. При этом Трансфермаркт оценивает Лукебу в 50 млн евро.

Как пишет издание, агенты защитника уже начали искать новый клуб для своего клиента.

Ранее также сообщалось, что еще один немецкий клуб планирует заработать огромную сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг

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