Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом
Кастелло Лукеба обойдется клубам в 90 млн евро.
Защитник РБ Лейпциг Кастелло Лукеба намерен сменить клуб грядущим летом, пишет Sport Bild.
22-летний француз интересен многим европейским грандам. В первую очередь интерес припысывают Реалу, Ливерпулю, Манчестер Юнайтед и Челси.
Переход Лукебы довольно легко, но очень дорого организовать. В октябре прошлого года защитник продлил контракт с "быками" до 2029 года.
Однако теперь в соглашении появилась сумма отступных - 90 млн евро. При этом Трансфермаркт оценивает Лукебу в 50 млн евро.
Как пишет издание, агенты защитника уже начали искать новый клуб для своего клиента.
Ранее также сообщалось, что еще один немецкий клуб планирует заработать огромную сумму.
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