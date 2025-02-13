Тренер Жироны высказался о главной цели команды в этом сезоне

Мичел не думает о том, чтобы снова попасть в Еврокубки.

Наставник испанской Жироны Мичел Санчес поделился мыслями о шансах попасть в Еврокубки во втором сезоне подряд.

По словам наставника, он не считает, что команда которая находится ниже зоны попадания в континентальные турниры может об этом думать.

«Я не думаю, что любая команда, которая находится ниже шестой позиции, думает о Европе.

Мы ближе к достижению первой цели, которая заключается в том, что клуб имеет безопасность пребывания в первом дивизионе.

Это самое главное. Если после этого мы заслужим это на поле, то будем думать о лучших вещах, то есть о том, чтобы снова выйти в Европу. Хотя я утверждаю, что у нас есть команда, которая может выйти в Европу, но мы должны это доказать. Сейчас я не думаю, что мы в таком состоянии»,

Также Мичел рассказал о том, готов ли он продлить контракт с каталонцами.

«Я счастлив здесь. Я уже говорил, что проект Жироны впечатляющий, и я являюсь частью этого проекта. Но самое главное сейчас - остаться в Примере, я не волнуюсь за свое положение. Но я счастлив, очень счастлив. Этот проект - мой, я нахожусь во впечатляющем месте», - резюмировал испанец.

Отметим, сейчас Жирона идет восьмой.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлила контракт молодого таланта

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