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Защитник Ювентуса получил условный срок

Даниэле Ругани был наказан за вождение в нетрезвом виде.
Сегодня, 18:30
Даниэле Ругани / Getty Images
Даниэле Ругани / Getty Images

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани получил условный срок за вождение в нетрезвом виде, сообщает Torino Today.

Сегодня суд Турина вынес окончательный приговор по делу Ругани. Напомним, в июле 2023 года полицейские задержали игрока, когда тут съехал с дороги на своем Maserati Levante Trofeo.

Алкотестер показал трекратное превышение содержания алкоголя в крови. Суд рассмотрел все материалы дела и приговорил футболиста к шести месяцам условного заключения, штрафу в размере 2000 евро и конфискации авто.

Издание пишет, что итальянец мог избежать приговора. Еще в самом начале судья предложил просто выплатит 5000 евро штрафа, однако Ругани отказался, как его машину все равно бы конфисковали.

В текущем сезоне Даниэле Ругани выступает за Аякс, у него на счету 17 матчей и один гол.

Ранее также сообщалось, что Джузеппе Росси анонсировал свой прощальный матч.

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