Уволенный из Лацио дрессировщик орла намерен подать в суд

56-летний Хуан Бернабе, уволенный из Лацио, намерен подать в суд.

Напомним, мужчина работал в клубе дрессировщиком орла и был уволен за то, что выложил в социальные сети фото и видео со своим пенисом.

Бернабе рассказал, что прошел через хирургическую операцию по протезированию полового органа и делился результатами процедур с другими пользователями. Он даже не думал в тот момент, что поступает неэтично.

"Я показал результат хирургической операции в социальных сетях с помощью тридцатисекундного видео. С моей стороны было ошибкой не подумать, что в Италии это плохо воспримут. Это была ошибка коммуникации, но я считаю, что как только я извинился, этот вопрос также мог быть закрыт.

Президент Лотито считается пророком этики. Мне сказали, что я оскорбил принципы клуба. Мне интересно, применялся бы этот этический кодекс также к футболисту, который стоит миллионы евро.

Я подам на Лотито в суд. Я на 100% сотрудничаю с итальянской системой правосудия", - рассказал мужчина в эфире радио CRC.

Ранее также сообщалось, что игрок Ювентуса получил условный срок.

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