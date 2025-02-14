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Футбол

«Мы пропускаем глупые мячи": Тренер Аш-Шабаба Бущана высказался о последнем поражении

Фатих Терим считает, что команда должна действовать лучше в обороне.
14 февраля, 13:59

Главный тренер Аш-Шабаба Фатих Терим поделился мыслями о матче против Аль-Кадисии.

По словам наставника команды, за которую играет Георгий Бущан, его подопечные слишком расслабленно действуют в обороне.

«К сожалению, мы пропускаем нелепые голы, хотя всегда забиваем первыми. Я поздравляю Аль-Кадисию с победой, но думаю, что второй гол произошел из-за ошибочно зафиксированного фола. При всем уважении к арбитру, он не принял правильного решения».

Также Терим выразил свое непонимание привлечением к матчам чемпионата Саудовской Аравии арбитров из других стран.

«Даже в случае с удалением, это должно было быть прямое удаление, без ссылок на VAR. Не знаю, почему был приглашен венесуэльский арбитр, когда в Саудовской Аравии есть компетентные арбитры», - сказал Терим.

Напомним, Аш-Шабаб проиграл Аль-Кадисии, играя в большинстве.

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