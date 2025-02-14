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Футбол

Бавария продлила контракт с лидером клуба

Джамал Мусиала засвидетельствовал преданность мюнхенцам.
Сегодня, 14:57

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, игрок подписал соглашение сроком до 2030 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Мусиала поделился мыслями о планах на свой 5.5-летний контракт. По словам футболиста, он хочет достигать высот с родной командой и верит, что это может произойти.

«Я очень счастлив. Бавария - один из лучших клубов в мире. Здесь я сделал свои первые шаги в профессиональном футболе и с уверенностью верю, что с этим клубом я сможем достичь чего-то невероятного в ближайшие сезоны», - сказал Мусиала.

Напомним, ранее сообщалось, что спортдир Баварии прокомментировал переговоры о контракте с Киммихом.

 

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