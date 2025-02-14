Аморим: Через несколько лет МЮ сможет выиграть АПЛ через несколько лет

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о главной цели команды.

По словам специалиста, за несколько лет манкунианцы вполне могут стать победителями АПЛ.

«Наша цель - выиграть АПЛ, и мы можем все изменить за несколько лет.

Сейчас мы находимся в сложном положении, но нам нужно работать каждый день, идя маленькими шагами», - сказал Аморим

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ интересуется португальским вундеркиндом.

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