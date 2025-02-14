Аморим высказался о финансовых трудностях МЮ

Для португальца все просто.

Рулевой Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о финансовом положении клуба в контексте сокращений числа работников.

По словам Аморима, это достаточно простая ситуация, и в том числе, чтобы приобрести новых футболистов, манкунианцам потребуется продавать старых.

«Эти проблемы - не новые для клуба. Мы знали о правилах фэйр-плей. Проблема есть, но она не может влиять на то, как я тренирую команду и готовлюсь к матчам. Я сосредоточен на этом, а не на других вещах.

Чтобы что-то сделать, надо продавать футболистов. Все просто. Моя задача - готовиться к игре. Сейчас окно закрыто, мы ничего не можем сделать».

Рубен отметил приоритетность турнирных задач.

«Нам нужно сфокусироваться на оставшихся матчах, а летом увидим, что произойдет», - сказал специалист.

Напомним, ранее Аморим выразил уверенность в шансах МЮ стать чемпионом Англии за несколько лет.

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