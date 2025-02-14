МЮ, Арсенал и другие клубы АПЛ интересуются Осимхеном

Виктор может перебраться в Англию.

Нападающий Галатасарая Виктор Осимхен вызвал интерес со стороны английских клубов.

Как сообщает TBRFootball, нигерийцем интересуются Арсенал, МЮ, Астон Вилла и Ньюкасл. Также игрока хочет сохранить турецкий гранд.

Сумма потенциального перехода футболиста, который принадлежит Наполи неизвестна, однако, в стане партенопейцев он не останется, ведь не подходит Антонио Конте и именно поэтому сейчас играет в аренде за Галатасарай.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер МЮ Рубен Аморим прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

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