Манчестер Сити поднялся в зону Лиги чемпионов, разгромов Ньюкасл
В рамках 25-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити в домашнем поединке принимал Ньюкасл.
По итогу первого тайма команда Хосепа Гвардиолы сняли все вопросы насчет победителя встречи.
Омар Мармуш стал главным героем, оформив хет-трик. Один из голов он забил после голевого паса от вратаря Эдерсона. Бразилец обновил вратарский рекорд АПЛ, сделав шестую голевую передачу в АПЛ.
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Во втором тайме в составе Манчестер Сити отличился Макети, забив с передачи Холанда.
В турнирной таблице АПЛ "горожане" поднялись на четвертое место, набрав 44 балла. У Ньюкасла седьмая строчка с 41 очками.
Манчестер Сити - Ньюкасл 4:0
Голы: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84
Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Хусанов, Стоунз, Гвардиол (Нунес, 87) - Нико, Гюндоган (Ковачич, 87) - Савио, Мармуш (Доку, 76), Фоден (Макейти, 76) - Холанд (О'Райли, 87).
Ньюкасл: Дубравка - Триппьер (Ливраменто, 46), Шер, Берн, Холл - Тонали, Гимараэс (Лонгстафф, 73) - Дж. Мерфи, Уиллок (Майли, 46), Гордон (Уилсон, 73) - Исак (Крафт, 90).
Предупреждения: Гимараэс
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