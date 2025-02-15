Атлетико избежало поражения в Ла Лиге, отыграв весь матч в меньшинстве

В рамках 24-го тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле принимал Сельту.

Уже на пятой минуте "матрасники" остались в меньшинстве. Барриос был удален за грубой фол.

Сельта, получив преимущество, доминировала на футбольном поле, однако забить смогла только с пенальти. На 69-минуте Аспас реализовал свой шанс.

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На последних минутах встречи Атлетико спасся от поражения. Серлот стал автором решающего гола - 1:1.

В турнирной таблице Ла Лиги Атлетико идет вторым, отставая от Реала на один балл. Команда Симеоне опережает Барселону на два очка.

Атлетико - Сельта 1:1

Голы: Серлот, 82 - Аспас, 68 (пен.)

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