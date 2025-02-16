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Футбол

Аморим назвал, что самое трудное в работе тренером

Не увольнение.
Сегодня, 12:37
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Рулевой Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о давлении, с которым он сталкивается на этой работе.

По словам португальца, хуже всего для него это проигрыши, а не риск быть уволенным.

«Я осознаю, что в статусном клубе с таким давлением вы всегда подвергаете себя риску. Это не самое страшное в моей работе.

Больше всего меня беспокоят поражения, а не риск быть уволенным. Я просто хочу побеждать в каждой игре». - сказал Аморим.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ потерял сразу трех игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

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