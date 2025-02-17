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Футбол

Бавария больше не заинтересована в игроке своего главного конкурента

Теперь на Джонатана Та претендует только Барселона.
Сегодня, 15:18
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Бавария более не заинтересована в услугах Джонатана Та.

Напомним, что мюнхенцы пытались подписать защитника Байера прошлым летом, однако клубу удалось сохранить игрока.

Сейчас спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд сообщил, что Та более не интересен мюнхенскому клубу.

"На данный момент это не тема для нас. Можно увидеть, что наша защита работает хорошо и стала действительно прочной. Мы пропускаем мало голов. Вот почему мы очень, очень довольны на данный момент", - приводит слова функционера Mundo Deportivo.

Та все еще планирует покинуть Байер свободным агентом будущим летом, и теперь, когда Бавария вышла из гонки, главным претендентом на подписание немца осталась Барселона.

Ранее также сообщалось, что летом на рынок свободных агентов выйдет и игрок Манчестер Юнайтед.

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