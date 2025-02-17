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Футбол

Барселона обыграла Райо Вальекано и обошла Реал с Атлетико в таблице

Борьба за чемпионство набирает обороты.
Вчера, 23:57
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле встречалась с Райо Вальекано.

В первом тайме каталонцы открыли счет благодаря голу Роберта Левандовски, который реализовал пенальти.

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После перерыва подопечные Ханса-Дитера Флика продолжили создавать моменты, но больше не забивали.

Райо Вальекано не сумел отыграться, финальный счет - 1:0 в пользу хозяев.

Барселона благодаря победе обошла Реал и Атлетико в турнирной таблице чемпионата Испании, которые в этом туре потеряли очки. Каталонцы выше "сливочных" по дополнительным показателям, а "матрасники" отстают на один балл.

Барселона - Райо Вальекано 1:0
Гол: Левандовски, 28 (пен.)

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