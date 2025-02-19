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Футбол

Манчестер Юнайтед подтвердил, что заплатил серьезную компенсацию Тен Гагу за увольнение

Эрик и его тренерский штаб получили почти 15 млн фунтов.
Сегодня, 17:59

Манчестер Юнайтед выпустил финансовый отчет, в котором подтвердилась сумма выплат Эрику тен Гагу после увольнения.

Как сообщается на официальном сайте, на компенсацию тен Гагу и его тренерскому штабу клуб потратил 14.5 млн фунтов.

Сколько денег получил именно голландец неизвестно, однако, вероятно, что это большая часть из денег.

Напомним, что после увольнения Эрика МЮ назначил Рубена Аморима.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ хочет подписать Судакова.

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