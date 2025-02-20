Таловеров претендует на звание игрока матча Лутон - Плимут

В рамках Чемпионшипа Плимут на выезде встретился с Лутоном.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. За Плимут забил украинец Максим Таловеров.

Центрбек претендует на звание лучшего игрока своей команды в этом матче. Номинированы также Никола Катич, Виктор Палссон и Адам Ренделл.

Таловеров сейчас имеет более 50% голосов.

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