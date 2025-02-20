"Он всегда искал способы выходить на новый уровень": тренер Эвертона оценил Миколенко

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес высказался по поводу украинского защитника Виталия Миколенко.

Наставник английской команды считает, что футболист прогрессирует и у него есть возможность для роста.

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"Он хорошо играл в наших матчах. Я вижу стабильное улучшение в целом за эти годы. Думаю, когда ты попадаешь в АПЛ, адаптироваться в ней сразу нелегко, нужно время, чтобы освоиться. Я думаю, что когда ты молодой игрок, на это нужно время.

С тех пор как Мико пришел, ему всегда приходилось искать способы выходить на новый уровень, потому что команда нуждалась в этом. И это было сложно, это давило на него. А клуб был ближе к нижней части таблицы, чем к верхней.

Он очень хорошо сыграл в трех матчах, которые мы уже провели, поэтому я надеюсь, что мы продолжим его развитие, мы хотим этого. Он имеет много хороших качеств и многое еще может улучшить, поэтому надеюсь, мы сможем ему помочь. Он действительно неплохой игрок", – сказал Мойес в интервью Setanta Sports.

Миколенков этом сезоне сыграл в 25 матчах, в которых сделал одну голевую передачу.

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