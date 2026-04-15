Лига конференций: превью 1/4 финала – есть ли место хотя бы одной сенсации?

Еврокубки после матчей Лиги чемпионов продолжаются и двумя другими турнирами, в частности Лигой конференций.

Донецкий Шахтер после победы в первом матче имеет отличный шанс выйти в полуфинал турнира, как и ещё три команды, которые неделю назад одержали уверенные победы.

19:45 | АЗ Алкмаар (14) — Шахтер Д (6)

Первый матч: 0:3

Шахтер в поединке неделю назад после непростого первого тайма уже после перерыва буквально за 15 минут обеспечил себе отличный результат, разгромив АЗ. Это позволяет донецкой команде чувствовать себя спокойнее перед ответной встречей, однако расслабляться точно не стоит.

АЗ Алкмаар настроен дать бой, о чём уже заявлял главный тренер команды. В то же время нидерландцы вынуждены думать и о финале Кубка Нидерландов, который состоится уже на следующей неделе, и, возможно, именно он имеет для них даже большее значение, чем четвертьфинал Лиги конференций.

В составе Шахтера есть кадровые потери: Крыськив уже длительное время восстанавливается, а Изаке, получивший сотрясение мозга в первом матче, и Эгиналдо, повредивший плечо в игре против ЛНЗ, находятся под вопросом. Также остаётся неопределённой ситуация с Марлоном Гомесом.

Несмотря на то, что фаворитом отдельного матча выглядит АЗ, общий проход Шахтера в следующий раунд практически не вызывает сомнений. Тем не менее украинской команде важно добиться положительного результата и во второй игре, ведь она продолжает борьбу за очки в таблице коэффициентов, которые могут позволить сыграть в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В линии betking на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 3.80, тогда как потенциальный успех АЗ оценивается показателем 1.92. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60. В шести матчах подряд с участием АЗ забивала только одна команда. Коэффициент на то, что и в этот раз обе команды не забьют — 2,25.

22:00 | АЕК (3) — Райо Вальекано (5)

Первый матч: 0:3

В противостоянии Райо Вальекано и АЕК многие уже не видят интриги. Испанский клуб одержал уверенную победу в первом матче, после чего в чемпионате дал отдых части игроков и потерпел разгромное поражение.

АЕК, в свою очередь, имел больше времени на подготовку, поскольку не проводил матчей между играми этого противостояния. Однако даже это вряд ли существенно поможет греческому клубу.

Эксперты практически не оставляют АЕКу шансов на выход в полуфинал, хотя в отдельном матче команда может попытаться навязать борьбу и добиться положительного результата.

betking предлагает на победу Райо Вальекано коэффициент 3,50, тогда как на АЕК — 2,05. Ничейный результат оценён коэффициентом 3,5.

22:00 | Страсбург (1) — Майнц (7)

Первый матч: 0:2

Это противостояние выглядит едва ли не самым интригующим среди всех четвертьфиналов. Это единственная пара, где одна из команд не одержала разгромную победу в первом матче.

Страсбург имел неделю на подготовку к ответной игре, не отвлекаясь на матчи чемпионата. В то же время Майнц провёл поединок против Фрайбурга, в котором минимально уступил, при этом тренерский штаб не прибегал к серьёзной ротации — играли почти все основные футболисты.

Французский клуб считается фаворитом домашнего матча, однако отыграть отставание в два мяча будет крайне сложно.

Сайт betking предлагает коэффициент 4,00 на победу Майнца, тогда как потенциальный успех Страсбурга оценивается показателем 1,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

22:00 | Фиорентина (15) — Кристал Пэлас (10)

Первый матч: 0:3

Фиорентина подходила к первому матчу с хорошей серией без поражений, однако в Лондоне потерпела разгром 0:3. Теперь итальянцам придётся отыгрывать серьёзное отставание.

Несмотря на это, в лагере Фиорентины верят в возможность камбэка. Игроки команды подчёркивают, что в еврокубках нередко случаются сенсации, и надеются создать одну из них.

Кристал Пэлас, имея комфортное преимущество, будет чувствовать себя уверенно перед выездом в Италию. Английский клуб является явным фаворитом всего противостояния, и его вылет станет большой неожиданностью.

На сайте betking можно поставить на победу Кристал Пэлас с коэффициентом 2,75, тогда как потенциальный успех Фиорентины оценивается показателем 2,57. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25. Отметим, что дома в Лиге конференций Фиорентина почти всегда забивает как минимум два гола, коэффициент на это событие составляет 2,40.

