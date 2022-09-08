Днепр-1 стартовал с поражения в Лиге конференций, минимально проиграв АЗ

В рамках первого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 принимал АЗ Алкмар (Нидерланды).

Первый тайм начался под большой ливень. Возможно погода повлияла на игру, но первый тайм получился очень спокойным.

За весь тайм команды нанесли три удара, но все они не были точными. Самый опасный момент случился в середине поля, когда Довбик прострелил на Гуцуляка, а защитник АЗ переправил мяч в стойку ворот.

Нидерландский клуб контролировал мяч, передвигал его, но все попытки приблизиться к воротам Валефа были безрезультатны. Днепр-1 делал ставки на контратаки и прорывы по флангам, но их количество было малым.

Второй тайм начался гораздо активнее. Так АЗ начало острее действовать, а Днепр-1 соответствовал забросам. Произведя замены АЗ, он и повел в счете. Де Вит замкнул передачу Сугавари прямо с вратарской.

Украинская команда действовала более активно, однако создать голевой момент, несмотря на старания так и не могла.

В концовке встречи АЗ грамотно контролировал мяч, не давая Днепру-1 создать хотя бы момент. В концовке Валеф совершил двойной сэйв, который уберег команды от второго пропущенного мяча.

Во втором туре группового этапа Днепр-1 сыграет с Аполлоном, а АЗ – Вадуцом.

Днепр-1 – АЗ Алкмар 0:1

Гол: Де Вит, 63

Днепр-1: Валеф - Адамюк, Сваток (Танчик, 76), Сарапий, Бузанелло – Пихаленок (Балули, 70), Бабенко (Громов, 84), Рубчинский (Когут, 76)- Гуцуляк, Довбик, Амаш (Назаренко, 69).

АЗ Алкмар: Верхюлст – Хацидиакос (Сугавара, 62), Беукема, Деккер, Керкез (Де Вит, 62)– Класси, Д. де Вит, Рейндерс – Эвьен, Одгор (Ладхо, 62), ван Бредероде (Базур, 88).

Предупреждение: Базур