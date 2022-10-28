Днепр-1 - Аполлон 1:0 Видео гола матча 27.10.2022

В четверг, 27 октября, Днепр-1 в словацком Кошице принимал кипрский Аполлон в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций.

Команда Александра Кучера сумела добыть важную победу над соперником со счетом 1:0, гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

Единственное взятие ворот в поединке на 39-й минуте на свой счет записал Александр Пихаленок, точно пробив из-за пределов штрафной под дальнюю штангу.

Днепр-1, набрав десять очков, гарантировал себе место в плей-офф Лиги конференций вместе с АЗ, на счету которого 12 баллов. В заключительном туре групповой стадии украинская и нидерландская команды в очном противостоянии разыграют первое место в квартете и прямую путевку в 1/8 финала турнира.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Днепр-1 - Аполлон:

Днепр-1 - Аполлон 1:0

Гол: Пихаленок, 39

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Хамаш – Рубчинский (Когут, 70), Бабенко – Танчик (Кононов, 82), Пихаленок (Логинов, 86), Назаренко (Бузанелло, 86) – Довбик.

Аполлон: Йованович – Кабрал (Жради, 80), Кирьяку, Йованович, Алесами – Колль, Шполярич (Хаммас, 68) – Питтас, Онженда (Дабо, 68), Йостен (Ва, 68) – Хенти (Дигини, 68).

Предупреждения: Йованович, Дигини

Удаление: Жради, 88 (грубая игра)

Источник: MEGOGO