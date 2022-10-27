Днепр-1 - Аполлон: обзор матча и результат игры

Подопечные Александра Кучера впервые в истории сыграют на стадии плей-офф в еврокубковом турнире.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 принимал кипрский Аполлон.

Первая половина первого тайма прошла довольно спокойно – команды знакомились друг с другом, играли осторожно, особо без продвижения.

Днепр с позиции силы держал мяч под своим контролем, но как только доходило до движения вперед – игра рушилась. Аполлон играл вторым номером, но даже в таком положение не сумел создать момента, не вспоминая удар Хенти после введения аута.

Первый момент произошел в середине тайма, когда Танчик прострелил на Назаренко, который промахнулся с линии вратарской – пробил выше ворот.

Кто попал, так это Пихаленок. Александр получил мяч на половине поля гостей, продвинулся ближе к их воротам и пробил метров с 30 – мяч немного сменил траекторию и точно упал в дальний угол ворота Аполлона. Больше моментов в первом тайме не было.

Вторая половина встреча началась с того, что кипрский клуб стал больше прессинговать и быть настырнее. Свой момент имел Алисами, который откликнулся на подачу со штрафного, но его удар оказался немного неточным. Днепр-1 ответил на это ударом Амаша, который пробил точно, но Йованович спас от пропущенного гола.

Кипрский клуб сделал ставку на подачи, однако их большое количество не приносило результатов: то защитники выбьют, то Валеф сыграет надежно, то подачи не доставали игроки.

В концовке встречи киприоты продолжили упорно забрасывать или подавать, но ничего не получилось. Как следствие команда доигрывала в меньшинстве, ведь Жради ударил локтем в шею Бабенко.

На последних минутах Днепр-1 мог забивать, ведь игроки убежали 4 в 2, но передача Довбика задела руку соперника, а Логинов пробил выше ворот. Таким образом, Днепр-1 добыл победу, которая вывела клуб в плей-офф Лиги Конференций.

В турнирной таблицы группы подопечные Александра Кучера занимают второе место с 10 баллами, уступая АЗ два очка. В заключительном туре Днепр-1 сыграет с АЗ, а Аполлон примет Вадуц. Матчи состоятся 3 ноября.

Статистика матча Днепр-1 – Аполлон 5-го тура Лиги Конференций

Днепр-1 – Аполлон 1:0

Гол: Пихаленок, 39

Владение мячом: 47% - 53%

Удары по воротам: 10-0

Удары в створ: 4-1

Офсайды: 4-1

Угловые: 2-2

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Хамаш – Рубчинский (Когут, 70), Бабенко – Танчик (Кононов, 82), Пихаленок (Логинов, 86), Назаренко (Бузанелло, 86) – Довбик.

Аполлон: Йованович – Кабрал (Жради, 80), Кирьяку, Йованович, Алесами – Колль, Шполярич (Хаммас, 68) – Питтас, Онженда (Дабо, 68), Йостен (Ва, 68) – Хенти (Дигини, 68).

Предупреждения: - Йованович, Дигини

Удаление: Жради, 88 (грубая игра)