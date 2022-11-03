АЗ - Днепр-1: обзор матча и результат игры

В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 на выезде встречался с АЗ.

На старте встречи хозяева поля были более решительны и стремительны в атаке, что привело к быстрому голу – Карлссон подал, а Одгорд головой переправил мяч в ворота Валефа.

Днепр-1 не стал прижиматься к воротам и создал свои моменты: сначала Пихаленок пробил, но Верхлюст успел среагировать, а позже Бусаннело подал прямо на Довбика, который головой не сумел пробить голкипера АЗ.

Средина второго тайма прошла под контролем АЗ, который создал несколько опасных моментов, но реакция Валефа помогла избежать второго пропущенного мяча. Прямо под перерыв Днепр-1 сумел провести одну из немногих атак, которая завершилась голом. Довбик сначала хорошо поработал корпусом, а потом замкнул прострел от Амаша.

Второй тайм начался с того, что Сваток привез момент на свои ворота, скидывая на Валефа. Бразилец успел в подкате откинуть мяч, но прямо на ногу Павлидиса, однако тот не сумел поразить пустые ворота. Повезло Днепру-1.

В средине второго тайма команды особо не создавали голевых моментов, но преимущество было за АЗ. Карлссон выходил на ударную позицию, но Валефа обыграть не смог, Павлидис снова имел шанс, но пробить ему не дали со штрафной.

Концовка встречи стала яркой, однако грустной для Днепр-1. Павлидис воспользовался подачей Сугавары и забил, пробив головой в дальний угол ворот. Днепровская команда могла избежать поражение в компенсированное время: Базур, который вышел на поле на последние секунды, после подачи от Днепра-1 пробил по своим воротам, но Верхлюст среагировал, переведя мяч в перекладину.

Несмотря на поражение, Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места. АЗ же стал первым по итогам группового этапа.

Статистика матча АЗ – Днепр-1 шестого тура Лиги конференций

АЗ – Днепр-1 2:1

Голы: Одгорд, 8, Павлидис, 87 – Довбик, 40

Владение мячом: 49% - 51%

Удары по воротам: 12 - 7

Удары в створ: 5 - 4

Офсайды: 4 - 3

Угловые: 4 - 1

АЗ: Верхюлст – Хацидиакос, Бейкема, Деккер (Павлидис, 46), Керкез – Райндерс (Копмейнерс, 89), Де Вит, Класси (Базур, 89) – Сугавара, Одгорд (Лахдо, 64), Карлссон (ван Бредероде, 64).

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Рубчинский (Когут, 86), Бабенко – Назаренко (Кононов, 89), Пихаленок, Амаш – Довбик.

Предупреждения: Де Вит – Бусанелло.