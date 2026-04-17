"Хочу посвятить матч всем людям в Украине": Туран высказался о поединке с АЗ

Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился эмоциями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций с АЗ.

"Горняки" свели второй поединок с нидерландской командой к ничье 2:2 и благодаря разгромной победе 3:0 в первом матче вышли в полуфинал турнира, где встретятся с Кристал Пэлас.

"Прежде всего хочу поблагодарить АЗ за борьбу и пожелать им успеха в финале Кубка Нидерландов в следующее воскресенье. Они имеют большой потенциал, и это был действительно ценный опыт для нас. И я искренне их уважаю. Если говорить о матче, он был эмоционален для нас, потому что нам было очень сложно играть против такого клуба, как АЗ. С тактической точки зрения, моя команда действовала очень хорошо. Совсем непросто играть с АЗ, который очень хорошо прессингует. Я хочу посвятить этот матч всем людям в Украине, которые просыпаются каждое утро с надеждой, по крайней мере, с надеждой на то, что завтра дети проснутся без взрывов.

Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре, и тогда это было для меня как мечта. Многие люди, которые меня знают, друзья, смеялись надо мной. Но сегодня вечером я пошучу в ответ. Когда ты уже в полуфинале, то нет возможности выбирать соперника. Когда я был игроком Атлетико: в группе - Ювентус, в 1/8 финала - Милан, в четвертьфинале - Барселона, в полуфинале - Челси, в финале - Реал. Я проходил это. Нам было очень сложно", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!