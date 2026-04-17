iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Хочу посвятить матч всем людям в Украине": Туран высказался о поединке с АЗ

Тренер Шахтера прокомментировал выход в полуфинал Лиги конференций.
Сегодня, 00:48       Автор: Игорь Мищук
Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился эмоциями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций с АЗ.

"Горняки" свели второй поединок с нидерландской командой к ничье 2:2 и благодаря разгромной победе 3:0 в первом матче вышли в полуфинал турнира, где встретятся с Кристал Пэлас.

Читай также: Шахтер сыграл с АЗ вничью и прошел в полуфинал

"Прежде всего хочу поблагодарить АЗ за борьбу и пожелать им успеха в финале Кубка Нидерландов в следующее воскресенье. Они имеют большой потенциал, и это был действительно ценный опыт для нас. И я искренне их уважаю. Если говорить о матче, он был эмоционален для нас, потому что нам было очень сложно играть против такого клуба, как АЗ. С тактической точки зрения, моя команда действовала очень хорошо. Совсем непросто играть с АЗ, который очень хорошо прессингует. Я хочу посвятить этот матч всем людям в Украине, которые просыпаются каждое утро с надеждой, по крайней мере, с надеждой на то, что завтра дети проснутся без взрывов.

Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре, и тогда это было для меня как мечта. Многие люди, которые меня знают, друзья, смеялись надо мной. Но сегодня вечером я пошучу в ответ. Когда ты уже в полуфинале, то нет возможности выбирать соперника. Когда я был игроком Атлетико: в группе - Ювентус, в 1/8 финала - Милан, в четвертьфинале - Барселона, в полуфинале - Челси, в финале - Реал. Я проходил это. Нам было очень сложно", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча АЗ – Шахтер (2:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер АЗ Арда Туран

Статьи по теме

Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер сыграл с АЗ вничью и прошел в полуфинал Шахтер сыграл с АЗ вничью и прошел в полуфинал
Календарь Шахтера: "горняки" разошлись ничьей с АЗ и сыграют в полуфинале Лиги конференций Календарь Шахтера: "горняки" разошлись ничьей с АЗ и сыграют в полуфинале Лиги конференций

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера в ЛК, а также игры Ноттингема, Сельты и Болоньи в Лиге Европы
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина00:55
Календарь Шахтера: "горняки" разошлись ничьей с АЗ и сыграют в полуфинале Лиги конференций
Лига конференций00:48
"Хочу посвятить матч всем людям в Украине": Туран высказался о поединке с АЗ
Лига конференций00:25
Лига конференций: Шахтер встретится с Кристал Пэлас в полуфинале, Райо Вальекано сыграет со Страсбуром
Лига Европы00:15
Лига Европы: Фрайбург и Брага преодолели стадию 1/4 финала, английское противостояние в полуфинале
Вчера, 23:59
Лига конференций23:59
Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций
Формула 123:40
Херберт озвучил вероятный карьерный путь Ферстаппена
Европа23:28
Бенфика рассматривает вариант продажи Судакова
Теннис23:00
Олейникова выбыла с турнира в Руане
Лига конференций22:30
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Европа22:25
В Реале определились с судьбой Арбелоа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK