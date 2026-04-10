Гол игрока Шахтера признан лучшим в первых четвертьфиналах Лиги конференций

Эффектный результативный удар Педриньо положил начало разгрому АЗ.
Вчера, 22:20       Автор: Игорь Мищук
Педриньо / Getty Images
Гол вингера Шахтера Педриньо в матче с АЗ был признан лучшим по итогам первых матчей четвертьфинала Лиги конференций.

Результативный удар бразильского легионера "горняков" победил в голосовании на официальном сайте УЕФА.

Шахтер с дублем Алиссона уверенно обыграл АЗ

На 72-й минуте поединка Педриньо получил мяч справа перед штрафной и мощным ударом отправил его в дальнюю девятку от перекладины, положив начало разгромной победе Шахтера со счетом 3:0.

Вашему вниманию видео гола Педриньо:

Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между АЗ и Шахтером состоится в Нидерландах в четверг, 16 апреля, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - АЗ (3:0).

Источник видео: MEGOGO

