Гол игрока Шахтера признан лучшим в первых четвертьфиналах Лиги конференций

Гол вингера Шахтера Педриньо в матче с АЗ был признан лучшим по итогам первых матчей четвертьфинала Лиги конференций.

Результативный удар бразильского легионера "горняков" победил в голосовании на официальном сайте УЕФА.

На 72-й минуте поединка Педриньо получил мяч справа перед штрафной и мощным ударом отправил его в дальнюю девятку от перекладины, положив начало разгромной победе Шахтера со счетом 3:0.

Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между АЗ и Шахтером состоится в Нидерландах в четверг, 16 апреля, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

