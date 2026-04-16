Шахтер назвал стартовый состав на ответный матч с АЗ
В четверг, 16 апреля, Шахтер сыграет в нидерландском Алкмаре ответный матч четвертьфинала Лиги конференций против местного АЗ.
Перед поединком главный тренер "горняков" Арда Туран объявил стартовый состав своей команды.
Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Очеретько, Назарина, Изаки - Алиссон, Элиас, Невертон.
Запасные: Твардовский, Траоре, Марлон Сантос, Марлон Гомес, Эгиналду, Азарови, Грам, Бондаренко, Конопля, Лукас, Мейреллиш, Проспер.
Напомним, что в первом поединке Шахтер разгромил нидерландского соперника со счетом 3:0.
Стартовый свисток в ответном матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча АЗ - Шахтер.
