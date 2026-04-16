Шахтер назвал стартовый состав на ответный матч с АЗ

"Горняки" проведут в гостях второй поединок четвертьфинала Лиги конференций.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Шахтер сыграет с АЗ / Getty Images
Шахтер сыграет с АЗ / Getty Images

В четверг, 16 апреля, Шахтер сыграет в нидерландском Алкмаре ответный матч четвертьфинала Лиги конференций против местного АЗ.

Перед поединком главный тренер "горняков" Арда Туран объявил стартовый состав своей команды.

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Очеретько, Назарина, Изаки - Алиссон, Элиас, Невертон.

Запасные: Твардовский, Траоре, Марлон Сантос, Марлон Гомес, Эгиналду, Азарови, Грам, Бондаренко, Конопля, Лукас, Мейреллиш, Проспер.

Напомним, что в первом поединке Шахтер разгромил нидерландского соперника со счетом 3:0.

Стартовый свисток в ответном матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча АЗ - Шахтер.

