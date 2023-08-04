"Мы ничего не должны": Скрипник - о вылете Ворсклы из Лиги конференций

Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник высказался по поводу поражения от Дилы (1:3) в квалификации Лиги конференций.

По словам специалиста, индивидуальные ошибки привели к вылету из турнира.

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"Во-первых, я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые за нас болели. Также хочу поздравить команду соперника с выходом на следующую стадию. Счет по игре… Те ожидания, от Ворсклы — мы живем в реалиях и знаем как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, мы играем как можем. Терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка приводит к голу, и это очень досадно. Однако я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась, хотела.

Соперник по делу нас победил. Так что комплимент команде хозяев. Для нас это может быть хороший урок. Мы знаем свое расписание. В воскресенье мы уже играем свой чемпионат, наша задача – собраться, восстановиться и как можно лучше сыграть на выезде, хотя я знаю как тяжело играть во Львове. Двое суток добираться сюда на игру. Это ни в коем случае не отговорка. Такие игры придадут молодой команде опыт. А так все по игре".

Скрипник заявил, что Ворсклу не должны упрекать в результате квалификации.

"Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны. Мы играли для Ворсклы, для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников. У нас каждая игра на выезде. Дила – домашняя команда, трибуны подгоняют. Была неуверенность допустить решающую ошибку. Если ты боишься ошибиться – ты всегда ошибешься. У любой страны есть свои хорошие команды с поставленной игрой. Того мастерства, которое мы показали, оказалось недостаточно", - отметил Скрипник.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Дила - Ворскла.