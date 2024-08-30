Лига конференций: Результаты жеребьевки
Вашему вниманию итоги жеребьевки третьего еврокубкового турнира.
В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка первого в истории обновленного формата Лиги конференций сезона-2024/25.
В процессе жеребьевки команды не распределялись по группам - они получили список из шести команд, с которыми им предстоит встретиться в рамках основной части.
Результаты жеребьевки основной части Лиги Конференций сезона-2024/25
Соперники команд из первой корзины:
Соперники команд из второй корзины:
Соперники команд из третьей корзины:
Соперники команд из четвертой корзины:
Стоит отметить, каждая команда проведет поединки против одного клуба из каждой корзины (одна игра - дома, вторая - на выезде). В Лиге Конференций будет сыграно 6 туров.
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