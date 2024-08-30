Лига конференций: Результаты жеребьевки

В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка первого в истории обновленного формата Лиги конференций сезона-2024/25.

В процессе жеребьевки команды не распределялись по группам - они получили список из шести команд, с которыми им предстоит встретиться в рамках основной части.

Результаты жеребьевки основной части Лиги Конференций сезона-2024/25

Соперники команд из первой корзины:

Соперники команд из второй корзины:

Соперники команд из третьей корзины:

Соперники команд из четвертой корзины:

Стоит отметить, каждая команда проведет поединки против одного клуба из каждой корзины (одна игра - дома, вторая - на выезде). В Лиге Конференций будет сыграно 6 туров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!