Мудрик получил среднюю оценку за матч с Гентом
Украинец отдал голевую передачу, но ряд его партнеров сыграли лучше.
В рамках первого тура обновленной Лиги конференций Челси встретился с Гентом.
Украинец Михаил Мудрик отдал голевую передачу и получил оценку 7.1 от портала SofaScore.
Лучше Мудрика сыграли Педро Нету, Ренато Вейга, Кирнан Дьюзбери-Холл, Кристофер Нкунку и Бенуа Бадьяшиль. Хуже оценка у Филиппа Йоргенсена, Акселя Дисаси, Чезаре Казадеи, Тосина Адарабиойо и Жоау Фелиша.
На счету вингера кроме ассиста еще 76% процентов точных передач, 1 удар по воротам, 1 удачная попытка дриблинга из 5 и 1 заработанный фол.
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