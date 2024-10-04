iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик получил среднюю оценку за матч с Гентом

Украинец отдал голевую передачу, но ряд его партнеров сыграли лучше.
Сегодня, 00:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках первого тура обновленной Лиги конференций Челси встретился с Гентом.

Украинец Михаил Мудрик отдал голевую передачу и получил оценку 7.1 от портала SofaScore.

Лучше Мудрика сыграли Педро Нету, Ренато Вейга, Кирнан Дьюзбери-Холл, Кристофер Нкунку и Бенуа Бадьяшиль. Хуже оценка у Филиппа Йоргенсена, Акселя Дисаси, Чезаре Казадеи, Тосина Адарабиойо и Жоау Фелиша.

На счету вингера кроме ассиста еще 76% процентов точных передач, 1 удар по воротам, 1 удачная попытка дриблинга из 5 и 1 заработанный фол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси гент Михаил Мудрик

Статьи по теме

Челси с ассистом Мудрика уверенно победил Гент в Лиге конференций Челси с ассистом Мудрика уверенно победил Гент в Лиге конференций
Мудрик отметился ассистом в матче Лиги конференций Мудрик отметился ассистом в матче Лиги конференций
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Реал связался с Александер-Арнольдом относительно потенциального струдничества Реал связался с Александер-Арнольдом относительно потенциального струдничества
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Динамо сыграет в Лиге Европы, еврокубковые матчи, полуфинал чемпионата мира
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:02
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Лига конференций00:55
Мудрик получил среднюю оценку за матч с Гентом
Европа00:51
Реал связался с Александер-Арнольдом относительно потенциального струдничества
Лига Европы00:24
Магуайр принес игравшему в меньшинстве Манчестер Юнайтед ничью в матче с Порту
Лига конференций00:22
Лига конференций: общая турнирная таблица основного этапа
Лига Европы00:18
Лига Европы: Лацио и Тоттенхэм среди лидеров таблицы, Динамо обходит только одну команду
Лига конференций00:15
Лига конференций: Челси Мудрика уверенно победил Гент, ЛАСК Таловерова сыграл вничью с Юргорденом
Лига Европы00:10
Лига Европы: Рома неожиданно уступила шведскому клубу, Лион разгромил Рейнджерс
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Довбик не сумел спасти Рому от неожиданного поражения Эльфсборгу
Лига конференций23:55
Челси с ассистом Мудрика уверенно победил Гент в Лиге конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK