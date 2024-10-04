Мудрик получил среднюю оценку за матч с Гентом

Украинец отдал голевую передачу, но ряд его партнеров сыграли лучше.

В рамках первого тура обновленной Лиги конференций Челси встретился с Гентом.

Украинец Михаил Мудрик отдал голевую передачу и получил оценку 7.1 от портала SofaScore.

Лучше Мудрика сыграли Педро Нету, Ренато Вейга, Кирнан Дьюзбери-Холл, Кристофер Нкунку и Бенуа Бадьяшиль. Хуже оценка у Филиппа Йоргенсена, Акселя Дисаси, Чезаре Казадеи, Тосина Адарабиойо и Жоау Фелиша.

На счету вингера кроме ассиста еще 76% процентов точных передач, 1 удар по воротам, 1 удачная попытка дриблинга из 5 и 1 заработанный фол.

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