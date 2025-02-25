Женская сборная Украины добыла вторую победу в Лиге наций
Во вторник, 25 февраля, женская сборная Украины провела поединок против Хорватии в рамках Лиги наций.
На второй минуте матча украинская команда вышла вперед благодаря голу Яны Котик, которая оказалась первой на мяче после подачи с углового.
Во втором тайме Украина увеличила преимущество - Яна Калинина забила.
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Через несколько минут Невркла поразила ворота украинской сборной, однако Хорватия спастись от поражения не сумела.
Для подопечных Владимира Пятенко это уже вторая победа в текущем розыгрыше Лиги наций. В первом туре Украина оказалась сильнее Албании (2:1).
Украина - Хорватия 2:1
Голы: Котик, 2, Калинина, 61 - Невркла, 69
В следующем туре Украина сыграет против Чехии. Матч состоится в апреле.
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