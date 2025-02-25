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Футбол

Женская сборная Украины добыла вторую победу в Лиге наций

Подопечные Владимира Пятенко претендуют на повышение в классе.
Сегодня, 20:56
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

Во вторник, 25 февраля, женская сборная Украины провела поединок против Хорватии в рамках Лиги наций.

На второй минуте матча украинская команда вышла вперед благодаря голу Яны Котик, которая оказалась первой на мяче после подачи с углового.

Во втором тайме Украина увеличила преимущество - Яна Калинина забила.

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Через несколько минут Невркла поразила ворота украинской сборной, однако Хорватия спастись от поражения не сумела.

Для подопечных Владимира Пятенко это уже вторая победа в текущем розыгрыше Лиги наций. В первом туре Украина оказалась сильнее Албании (2:1).

Украина - Хорватия 2:1
Голы: Котик, 2, Калинина, 61 - Невркла, 69

В следующем туре Украина сыграет против Чехии. Матч состоится в апреле.

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