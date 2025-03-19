Довбик рискует не сыграть против Бельгии

Украинский форвард самостоятельно приехал в Мурсию, где пройдет первая игра Лиги наций.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик заболел.

Как сообщает UA-Футбол, футболист может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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Команда Сергея Реброва сегодн переехала из Бенидорма в Мурсию, где состоится матч.

Отдельно приехал Артем Довбик. Он и водитель микроавтобуса были в масках для лица, ведь футболист подхватил вирус. Сейчас неизвестно, сможет ли Артем сыграть в матчах против Бельгии.

Первый номинально домашний для Украины поединок против Бельгии за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на арене Энрике Рока де Мурсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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