Довбик рискует не сыграть против Бельгии
Нападающий сборной Украины Артем Довбик заболел.
Как сообщает UA-Футбол, футболист может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.
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Команда Сергея Реброва сегодн переехала из Бенидорма в Мурсию, где состоится матч.
Отдельно приехал Артем Довбик. Он и водитель микроавтобуса были в масках для лица, ведь футболист подхватил вирус. Сейчас неизвестно, сможет ли Артем сыграть в матчах против Бельгии.
Первый номинально домашний для Украины поединок против Бельгии за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на арене Энрике Рока де Мурсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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