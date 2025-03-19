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Футбол

"Это не просто игра": Забарный поделился ожиданиями от матча с Бельгией

Лидер команды оценил свою готовность к играми в Лиге наций.
Сегодня, 19:18       Автор: Дмитрий Данец
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнениями по поводу матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии.

По словам украинского футболиста, игроки национальной команды понимают важность противостояния.

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"Все понимают, что это важный матч. Давно не было игр, и для каждого футболиста это не просто поединок, а ты выходишь и демонстрируешь всему миру силу Украины, украинцев.

Тем более, все знают, какая сейчас ситуация – идет война и людям нужно дать что-то положительное. Попробуем это дать. Важно сейчас выходить и показывать все, что мы можем. Знаю, что от нас зависит многое и мы можем дать многое.

По поводу моих кондиций – я не потерял их. Я отдохнул, провел последнюю игру за клуб и приехал в полной готовности играть за сборную".

Первый номинально домашний для Украины поединок против Бельгии за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на арене Энрике Рока де Мурсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Источник: УАФ

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