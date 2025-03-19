Шевченко назвал причину, почему Украина примет участие на турнире в Канаде

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о том, что сборная Украины сыграет на товарищеском турнире в Канаде.

По словам функционера, украинские футболисты должны отблагодарить канадцев, которые помогают нам в полномасштабной войне против рф.

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"Я искренне признателен за приглашение от сборной Канады. Уверен, что предстоящие матчи станут важным спортивным и социальным событием для обеих наших наций.

Украинская община в Канаде всегда поддерживала нашу команду по всему миру, и теперь наша очередь посетить их. Канада является сильным партнером Украины и мы рады принять это приглашение.

Кроме матчей мы также планируем социальные и благотворительные инициативы".

7 июня команда Сергея Реброва встретится с хозяевами соревнований. В свою очередь 10 июня "сине-желтые" померяются силами с новозеландцами.

Ранее сообщалось, что защитник Остина Сваток заменил Таловерова перед плей-офф Лиги наций.

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