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Футбол

"Очень богатый выбор игроков": Ребров высказался о противостоянии против Бельгии

Наставник украинской сборной высказался об игре в Лиге наций.
Сегодня, 19:40       Автор: Дмитрий Данец
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о противостоянии против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций.

По словам наставника, у бельгийской команды мало что поменяется после смены тренера.

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"Сборная Бельгии очень сбалансирована, очень богатый выбор игроков. У них даже два игрока, которые пропускают эту встречу, но очень большой выбор.

Я считаю, что тяжело готовиться, потому что на 100 процентов не знаешь, кто будет играть на этой позиции. Действительно много игроков, много конкуренции. Посмотрим, я не думаю, что очень сильно изменится схема игры с этим тренером. Мы анализировали, как он работал раньше.

Я всегда говорю: мы анализируем, мы показываем ребятам, но очень важно, что мы покажем. Если мы хотим играть на равных с таким соперником, нужно работать на максимуме, нужно показывать футбол, который мы требуем от нас".

Матч Украина - Бельгия пройдет завтра, 20 марта, в испанской Мурсии. Начало – в 21:45.

Ранее Ребров подтвердил, что Довбик рискует не сыграть против Бельгии.

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Источник: УАФ

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