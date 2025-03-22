"Будет тяжело": Зинченко высказался об ответном матче с Бельгией

Универсал сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

Игрок оценил победу 3:1 в первом поединке и отметил, что ожидает непростого противостояния с бельгийцами в гостях.

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"Я думаю, были подобраны правильные слова в раздевалке и тренерским штабом, и всеми ребятами. Каждый дал свой комментарий, и в результате мы немного исправили свою игру. Добавили динамики во втором тайме, начали смелее действовать впереди. Мы понимали, что против таких команд играть очень тяжело, но нужно оказывать давление, чтобы владеть мячом. Я считаю, что у нас есть все качества, чтобы играть в футбол - даже иногда и первым номером - против таких сборных.

Я уже говорил, будь то в сборной или в клубе, что всегда стараюсь помогать команде, чем могу. На какой бы позиции тренер меня выпустил - я буду отдавать все силы. Во втором матче нам будет тяжело. Все мы это понимаем. Игра на выезде, трибуны будут гнать бельгийцев вперед. Сейчас нужно восстановиться", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина за право выступать в Дивизионе А будет сыгран в воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бельгия - Украина.

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