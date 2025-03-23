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Футбол

Бельгия - Украина: на матче плей-офф Лиги наций ожидается аншлаг

Бельгийская сторона объявила, что все билеты на поединок проданы.
Сегодня, 13:25       Автор: Игорь Мищук
Бельгия и Украина сыграют в Генке / Getty Images
Бельгия и Украина сыграют в Генке / Getty Images

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины проведет в гостях ответный матч плей-офф Лиги наций за право выступать в Дивизионе А против Бельгии.

Поединок будет сыгран в Генке на стадионе Cegeka Arena, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Как стало известно, на предстоящем матче ожидается аншлаг. Королевская бельгийская футбольная ассоциация на своем официальном сайте сообщила, что все билеты на поединок были проданы.

Отметим, что вместимость стадиона Cegeka Arena в Генке на международных матчах составляет чуть более 20 тысяч зрителей.

Первый номинально домашний для украинцев поединок с бельгийцами завершился волевой победой "сине-желтых" со счетом 3:1.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бельгия - Украина.

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