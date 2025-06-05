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Испания - Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций 05.06.2025

На ISPORT.ua доступна текстовая и видео онлайн-трансляция решающего матча полуфинального матча.
Сегодня, 12:35       Автор: Василий Медвидь

В четверг, 5 июня, в немецком Штутгарте состоится полуфинальный матч дивизиона А Лиги наций.

В данном противостоянии за путевку в финал поборются Испания и Франция

Матч между топовыми сборными рассудит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером

Полуфинал Лиги наций Испания - Франция будет сыгран в немецком Штутгарте на стадионе MHPАрена (Мерседес-Бенц Арена). Стартовый свисток в встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Испания - Франция

Трансляция матча Испания - Франция будет доступна в этой новости 5 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Отметим, что в последний раз Испания и Франция встречались также в Германии, на Евро-2024, но в Мюнхене. "Фурия роха" тогда победила со счетом 2:1.

 

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