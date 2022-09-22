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Матч с Арменией обслужит фартовый для украинских команд арбитр

Сборная Украины сыграет на выезде с армянами в рамках Лиги наций.
Сегодня, 18:58
Жоау Пинейру / Getty Images
Жоау Пинейру / Getty Images
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В субботу, 24 сентября, сборная Украины в матче пятого тура Лиги наций встретится на выезде с Арменией.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру.

Ассистентами рефери будут Бруну Алвеш Жезуш та Лусиану Майя. Четвертый арбитр - Андре Нарсишу.

Арбитром ВАР будет Луиш Годинью, ассистент ВАР - Бруну Эстевеш.

Читай также: Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций

Пинейру ранее никогда не пересекался со сборной Украины, но работал на матчах украинских клубов. В этом сезоне португалец недавно обслуживал поединок Лиги чемпионов между Лейпцигом и Шахтером, в котором донецкая команда на выезде разгромила соперника со счетом 4:1. Также он работал на матче Александрии с Сент-Этьеном в Лиге Европы, завершившемся вничью 2:2.

Напомним, что матч Лиги наций Армения - Украина состоится в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.

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