Украинский арбитр обслужит матч Лиги наций
Сергей Бойко продолжит работу на международных играх.
В воскресенье, 25 сентября, состоится поединок Лиги наций между сборными Фарерских островов и Турцией.
УЕФА официально назначил украинскую бригаду арбитров на данный матч.
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Главным судьей встречи станет Сергей Бойко, а помогать на линиях ему будут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступ. Роль четвертого арбитра будет выполнять Анатолий Абдула.
Отметим, что начало встречи - в 21:45 по Киеву.
Ранее сообщалось, что матч с Арменией обслужит фартовый для украинских команд арбитр.
Источник: УАФ