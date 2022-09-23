Украинский арбитр обслужит матч Лиги наций

В воскресенье, 25 сентября, состоится поединок Лиги наций между сборными Фарерских островов и Турцией.

УЕФА официально назначил украинскую бригаду арбитров на данный матч.

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Главным судьей встречи станет Сергей Бойко, а помогать на линиях ему будут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступ. Роль четвертого арбитра будет выполнять Анатолий Абдула.

Отметим, что начало встречи - в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что матч с Арменией обслужит фартовый для украинских команд арбитр.