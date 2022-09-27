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Футбол

Гол Мораты принес Испании победу над Португалией и выход в плей-офф Лиги наций

"Фурия Роха" в концовке встречи вырвала путевку в следующий раунд турнира.
Вчера, 23:39
Португалия - Испания / Getty Images
Португалия - Испания / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, в рамках 6 тура Лиги А Лиги наций сборная Португалии принимала Испанию. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Привычно для себя "Фурия Роха" держала мяч большую часть игрового времени, так как именно ей необходимо было побеждать, чтобы выходить в финальный раунд турнира.

Подопечным Луиса Энрике, в конце встречи удалось распечатать ворота Диогу Кошты. Голом на 88-й минуте отметился Альваро Мората.

По окончании 6 туров Португалия заняла второе место, набрав 10 баллов, а Испания завершила турнира на первой строчке с 11 очками.

Португалия - Испания 0:1

Гол: Мората, 88

Португалия: Диогу Кошта - Жоау Канселу, Данилу Перейра, Рубен Диаш, Мендеш - Вильям Карвалью (Рафаэл Леау, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Жоау Мариу, 73), Рубен Невеш - Роналду, Диогу Жота (Витинья, 79).

Испания: Унаи Симон - Карвахаль, Пау Торрес, Гильямон (Бускетс, 46), Гайя - Коке (Гави, 60), Родри, Солер (Педри, 60) - Сарабия (Пино, 61), Мората, Ферран Торрес (Уильямс, 73).

Предупреждения: Гильямон, Бернарду Силва, Карвахаль, Мендеш.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании сборная Португалии Лига наций
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