"Очень хорошо сбалансирована": Тренер Албании оценил сборную Украины перед матчем Лиги наций

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо высказался о предстоящем матче против Украины на групповом этапе Лиги наций.

Наставник албанской команды отметил, что настраивается на сложное противостояние.

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"Я очень высокого мнения о сборной Украины и ее главном тренере Сергее Реброве. В каждой линии этой команды есть сильные исполнители. Причем у них отличные физические и технические характеристики. Судаков, Цыганков… У соперника очень много классных футболистов. Нас ждет крайне тяжелый поединок. Повторюсь, сборная Украины очень хорошо сбалансирована - как физически, так и технически.

Должен сказать, что из нашей группы на Евро выступали не только Украина и Албания, но и Грузия с Чехией. Наш квартет очень серьезный. Когда ты играешь на Евро - это самый высокий уровень. Игроки показывают свой максимум. Лига наций, конечно, другой турнир. Но, несмотря на тяжелое для наших футболистов лето, мы будем стараться хорошо выступить в этом турнире", - приводит слова Сильвиньо официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч Лиги наций Украина - Албания состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе epet ARENA и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Албания.

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