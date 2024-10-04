С Кварацхелией и Цитаишвили: Грузия назвала состав на матчи с Украиной и Албанией

Украинцы и грузины встретятся в поединке Лиги наций 11 октября.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объявил состав своей команды на матчи Лиги Наций против Украины и Албании.

В список игроков, которые будут готовиться к предстоящим поединкам, вошли 23 исполнителя, сообщает официальный сайт Грузинской футбольной федерации.

Читай также: С Ярмоленко, но без Цыганкова и Миколенко: Ребров огласил заявку сборной Украины на матчи Лиги наций

Состав сборной Грузии:

Вратари: Георгий Мамардашвили (Валенсия, Испания), Георгий Лория (Омония, Кипр), Лука Гугешашвили (Пансерраикос, Греция).

Защитники: Гурам Кашия (Слован, Словакия), Отар Какабадзе (Краковия, Польша), Георгий Гвелесиани (Персеполис, Иран), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лохошвили (Кремонезе, Италия), Георгий Гочолейшвили (Копенгаген, Дания), Леван Шенгелия (Панетоликос, Греция), Саба Гогличидзе (Эмполи, Италия), Соломон Кверквелия (Динамо Тбилиси).

Полузащитники: Отар Китеишвили (Штурм, Австрия), Георгий Кочорашвили (Леванте, Испания), Сандро Алтунашвили (Вольфсберг, Австрия), Шота Ноникашвили (ЛНЗ, Украина), Гиорги Чакветадзе (Уотфорд, Англия), Георгий Цитаишвили (Гранада, Испания), Зурико Давиташвили (Сент-Этьен, Франция), Хвича Кварацхелия (Наполи, Италия).

Нападающие: Георгий Гулиашвили (Сараево, Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе (Карлсруэ, Германия), Жорж Микаутадзе (Лион, Франция).

Матч Лиги наций между сборными Украины и Грузии состоится 11 октября в Познани. Также грузинская команда 14 октября дома сыграет с Албанией.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко и Сваток заменят Цыганкова и Миколенко в заявке сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!