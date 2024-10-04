Ярмоленко и Сваток заменят Цыганкова и Миколенко в заявке сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал перестановки в заявке команды на предстоящие матчи Лиги наций.

Так, согласно официальному сайту УАФ, из основной заявки были убраны травмированные Виктор Цыганков и Виталий Миколенко.

Их места заняли игроки, ранее оказавшиеся в резервном списке, а именно Андрей Ярмоленко и Александр Сваток.

Таким образом в резервном списке осталось шесть игроков: Дмитрий Ризнык, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — Шахтер), Александр Мартынюк (Александрия), Виталий Буяльский (Динамо) и Александр Назаренко (Полесье).

Напомним, что Украина сыграет с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) в рамках группового этапа Лиги наций.

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