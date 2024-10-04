iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко и Сваток заменят Цыганкова и Миколенко в заявке сборной Украины

Сергей Ребров произвел вынужденные перестановки.
Сегодня, 18:42
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал перестановки в заявке команды на предстоящие матчи Лиги наций.

Так, согласно официальному сайту УАФ, из основной заявки были убраны травмированные Виктор Цыганков и Виталий Миколенко.

Их места заняли игроки, ранее оказавшиеся в резервном списке, а именно Андрей Ярмоленко и Александр Сваток.

Таким образом в резервном списке осталось шесть игроков: Дмитрий Ризнык, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — Шахтер), Александр Мартынюк (Александрия), Виталий Буяльский (Динамо) и Александр Назаренко (Полесье).

Напомним, что Украина сыграет с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) в рамках группового этапа Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков Александр Сваток Виталий Миколенко

Статьи по теме

С Кварацхелией и Цитаишвили: Грузия назвала состав на матчи с Украиной и Албанией С Кварацхелией и Цитаишвили: Грузия назвала состав на матчи с Украиной и Албанией
Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы
Ребров рискует потерять еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций Ребров рискует потерять еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций
Два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма Два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, ничья Карпат и Ингульца
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Лига наций23:38
С Кварацхелией и Цитаишвили: Грузия назвала состав на матчи с Украиной и Албанией
Биатлон22:59
Вита Семеренко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Европа22:35
Рома продлит контракт с конкурентом Довбика
Бокс21:59
"Я должен сделать это": Фьюри назвал единственный способ, каким он собирается одолеть Усика
Европа21:32
Наполи закрепился на вершине турнирной таблицы, обыграв Комо
Киберспорт21:10
NaVi с поражения стартовали на PGL Wallachia Season 2
Европа20:48
Погба существенно сократили срок дисквалификации за допинг
Украина20:12
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, ничья Карпат и Ингульца
Украина19:59
Суперлига: Старый Луцк удержал победу над Говерлой, Ровно обыграло Киев-Баскет
Украина19:58
Карпаты с нереализованным пенальти сыграли вничью с Ингульцом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK