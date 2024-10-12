Трубин - о матче против Грузии в Лиге наций: Это был только шаг вперед

Национальная сборная Украины минимально обыграла Грузию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

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Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин лаконично резюмировал победу сборной:

"Это был только шаг вперед. Важен - путь", - отметил Трубин в Instagram.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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