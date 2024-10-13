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Украина - Чехия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской национальной команды пообщается с прессой накануне матча Лиги наций.
Сегодня, 10:55
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В понедельник, 14 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Чехией в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций в квартете B1.

Поединок будет сыгран в польском Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Накануне матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - 13 октября в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Украина - Чехия.

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