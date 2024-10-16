"Чувствую невероятную гордость": Забарный резюмировал октябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины завершила октябрьский сбор. Подопечные Сергея Реброва минимально победили Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1).

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Защитник национальной команды Илья Забарный лаконично резюмировал октябрьские матчи "сине-желтых":

"Каждый раз, одевая футболку сборной Украины, чувствую невероятную гордость. Героям Слава!", - написал Забарный.

Напомним, сборная Украины занимает четвертое место своего квартета в Лиге наций, имея в активе всего четыре турнирных пункта.

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