"Чувствую невероятную гордость": Забарный резюмировал октябрьские матчи сборной Украины
Защитник опубликовал пост в Instagram.
Национальная сборная Украины завершила октябрьский сбор. Подопечные Сергея Реброва минимально победили Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1).
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Защитник национальной команды Илья Забарный лаконично резюмировал октябрьские матчи "сине-желтых":
"Каждый раз, одевая футболку сборной Украины, чувствую невероятную гордость. Героям Слава!", - написал Забарный.
Напомним, сборная Украины занимает четвертое место своего квартета в Лиге наций, имея в активе всего четыре турнирных пункта.
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