iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Чувствую невероятную гордость": Забарный резюмировал октябрьские матчи сборной Украины

Защитник опубликовал пост в Instagram.
Сегодня, 10:18
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Национальная сборная Украины завершила октябрьский сбор. Подопечные Сергея Реброва минимально победили Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1).

Читай также: Ребров назвал задачи сборной Украины на Лигу наций

Защитник национальной команды Илья Забарный лаконично резюмировал октябрьские матчи "сине-желтых":

"Каждый раз, одевая футболку сборной Украины, чувствую невероятную гордость. Героям Слава!", - написал Забарный.

Напомним, сборная Украины занимает четвертое место своего квартета в Лиге наций, имея в активе всего четыре турнирных пункта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Илья Забарный

Статьи по теме

"Все в наших руках в ноябре": Трубин подытожил октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций "Все в наших руках в ноябре": Трубин подытожил октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций
"Вернется в Украину отдельно от других": УАФ сделала заявление о состоянии госпитализированного Гуцуляка "Вернется в Украину отдельно от других": УАФ сделала заявление о состоянии госпитализированного Гуцуляка
Капитан сборной Чехии ответил, доволен ли ничьей с Украиной Капитан сборной Чехии ответил, доволен ли ничьей с Украиной
"Не хватило": Довбик объяснил, почему Украина не обыграла Чехию "Не хватило": Довбик объяснил, почему Украина не обыграла Чехию
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НХЛ11:25
Через все поле: вратарь забросил шайбу в матче НХЛ
Украина11:12
Клуб УПЛ неожиданно уволил тренера
Европа11:01
Роналду установил новое достижение в сборной Португалии
Еврокубки10:40
Днепр отправился в Португалию на матчи Кубка Европы ФИБА
Европа10:37
Ювентус исполнил мечту юного фаната, страдающего от проблем со зрением
Лига наций10:18
"Чувствую невероятную гордость": Забарный резюмировал октябрьские матчи сборной Украины
Другие страны10:07
Отбор на ЧМ-2026: Хет-трик и два ассиста от Месси, победы Бразилии и Колумбии
НХЛ09:48
НХЛ: Эдмонтон камбэкнул в матче с Филадельфия, разгром от Сиэтла
Бокс09:45
Экс-чемпион мира сравнил Кличко и Усика: Это разные боксеры и по стилю, и по технике
НБА09:25
НБА. Предсезонные матчи: в украинском дерби победил Михайлюк, поражения Лейкерс и Бостона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK