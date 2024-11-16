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"Золотое поколение": Яремчук дал оценку сборной Грузии

Украинский форвард поделился ожиданиями от ближайшего матча Лиги наций.
Сегодня, 16:32
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящий матч группового раунда Лиги наций против Грузии.

Украинец высоко оценил уровень игроков команды соперника и заявил, что ожидает непростого противостояния.

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"Грузия показала, что они действительно хорошая команда не только в матчах с нами, но и с другими. И чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение сейчас. Есть футболисты, с которыми я выступал в клубах, знаю их уровень.

Особенно сейчас на выезде будет сложный матч. Полагаю, что нужно подготовиться максимально сфокусированно и уделить много внимания футболистам соперника", - сказал Яремчук в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Грузии в субботу, 16 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Грузии Роман Яремчук

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