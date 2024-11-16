Без Ваната, а Зинченко - защитник: Украина огласила заявку на матч с Грузией

В субботу, 16 ноября, сборная Украины сыграет на выезде с Грузией в пятом туре группового раунда Дивизиона В Лиги наций.

В день матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров огласил заявку на игру, в которую включил 23 исполнителей.

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Из всех футболистов, пребывающих в расположении сборной, в списке ожидаемо отсутствует травмированный нападающий Владислав Ванат, а универсал "сине-желтых" Александр Зинченко значится в заявке как защитник.

Заявка сборной Украины (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондар, 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Грузии в пятом туре группового этапа Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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